Londra: scambi al rialzo per Prudential
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del gruppo di servizi finanziari e assicurativi, con una variazione percentuale del 2,45%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100, su base settimanale, si nota che Prudential mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +2,61%, rispetto a +0,17% del principale indice della Borsa di Londra).
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Prudential. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 9,54 sterline. Primo supporto visto a 9,28. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 9,11.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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