Londra: scambi al rialzo per Prudential

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del gruppo di servizi finanziari e assicurativi , con una variazione percentuale del 2,45%.



Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100 , su base settimanale, si nota che Prudential mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +2,61%, rispetto a +0,17% del principale indice della Borsa di Londra ).





L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Prudential . Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 9,54 sterline. Primo supporto visto a 9,28. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 9,11.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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