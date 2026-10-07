Lottomatica, buyback da oltre 10 milioni di euro nell’ultima settimana di settembre

(Teleborsa) - Lottomatica ha acquistato, tra il 28 settembre e il 2 ottobre 2026, complessivamente 394.067 azioni proprie, pari allo 0,157% delle azioni ordinarie in circolazione, a un prezzo medio di 25,8101 euro per azione e per un controvalore pari a 10.170.903,80 euro.



Gli acquisti, effettuati anche per il tramite della controllata GBO, rientrano nel programma di buyback avviato il 6 maggio 2026.



Dall'inizio del programma Lottomatica ha acquistato complessivamente 5.400.349 azioni, pari al 2,146% delle azioni ordinarie in circolazione.



Considerando anche le azioni già in portafoglio, al 2 ottobre l'azienda leader in Italia nel settore dei giochi detiene complessivamente 20.603.588 azioni proprie, pari all'8,188% delle azioni ordinarie in circolazione, di cui 18.531.542 direttamente e 2.072.046 tramite GBO.





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