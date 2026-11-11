Lottomatica, buyback di 82.000 azioni tra il 2 e il 6 novembre 2026

(Teleborsa) - Lottomatica ha comunicato di aver acquistato tramite la controllata GBO, dal 2 al 6 novembre 2026, complessivamente 82.000 azioni ordinarie. Le azioni corrispondono allo 0,033% delle azioni ordinarie in circolazione e sono state acquistate al prezzo medio ponderato di 27,3124 euro per azione, per un controvalore complessivo di 2.239.620,60 euro.



Le operazioni fanno parte del programma comunicato il 6 maggio 2026, previsto dall'autorizzazione assembleare del 20 aprile 2026. Gli acquisti sono stati effettuati tramite Goldman Sachs International.



Dall'avvio del programma sono state acquistate 6.583.683 azioni (2,616%). Al 6 novembre la società detiene complessivamente 21.786.922 azioni proprie, pari all'8,658% delle azioni ordinarie in circolazione.









Per la creazione di questo contenuto, il Redattore si è avvalso dell'assistenza di strumenti basati sulla IA.

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