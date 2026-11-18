Lottomatica, buyback per 6,6 milioni di euro

(Teleborsa) - Lottomatica ha comunicato di aver acquistato, dal 9 al 13 novembre 2026 e tramite la controllata GBO, 234.526 azioni ordinarie, pari allo 0,093% delle azioni ordinarie in circolazione, al prezzo medio ponderato di 28,1738 euro per azione, per un controvalore complessivo di 6.607.490,42 euro.



Le operazioni rientrano nel programma avviato il 6 maggio 2026 sulla base dell'autorizzazione assembleare del 20 aprile 2026.



Dall'avvio del programma l'operatore attivo nel settore dei giochi ha reso noto di aver acquistato 6.818.209 azioni (2,710%) e di detenere, al 13 novembre, 22.021.448 azioni proprie, pari all'8,752% delle azioni ordinarie in circolazione.









Per la creazione di questo contenuto, il Redattore si è avvalso dell'assistenza di strumenti basati sulla IA.

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