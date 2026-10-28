Lottomatica rafforza il buyback con acquisti per oltre 4,9 milioni di euro

(Teleborsa) - Lottomatica ha comunicato di aver acquistato, tramite la controllata GBO, un totale di 204.141 azioni ordinarie nel periodo dal 19 al 23 ottobre 2026, a un prezzo medio ponderato di 24,0754 euro per azione, per un controvalore complessivo di 4.914.779,55 euro.



Dall'avvio del programma, l'azienda leader in Italia nel settore dei giochi ha acquistato complessivamente 6.298.683 azioni, pari al 2,503% del capitale ordinario. Considerando le azioni già in portafoglio, Lottomatica detiene complessivamente 21.501.922 azioni proprie, pari all'8,464% delle azioni ordinarie in circolazione, di cui 18.531.542 detenute direttamente e 2.970.380 indirettamente tramite GBO.









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