MPS, Edizione aderirà all'OPAS di Intesa. Benetton: bene per indipendenza Generali

(Teleborsa) - Intesa Sanpaolo "è una delle principali istituzioni finanziarie private italiane ed europee" e l'OPAS promossa su MPS "può creare valore sia per la banca senese, sia per i suoi azionisti. Per questo è nostra intenzione partecipare all'offerta, conferendo l'1,45% di MPS detenuto da Edizione, che diventerà così azionista stabile di Intesa". Lo ha detto Alessandro Benetton, presidente di Edizione, rispondendo a una domanda dell'ANSA.



"Ho molto apprezzato che Carlo Messina abbia sottolineato che l'operazione promossa da Intesa rappresenterà un significativo valore sotto il profilo della stabilità dell'azionariato e dell'indipendenza di Assicurazioni Generali ", ha aggiunto Benetton.

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