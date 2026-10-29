Intesa Sanpaolo, ottenute tutte le autorizzazioni preventive per acquisizione controllo MPS

Avverata condizione di efficacia dell’OPAS

(Teleborsa) - Con riferimento all’offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria (OPAS) promossa sulla totalità delle azioni ordinarie di Banca Monte dei Paschi di Siena , Intesa Sanpaolo (ISP) ha fatto sapere di avere ricevuto le ultime autorizzazioni preventive da parte delle competenti autorità estere previste in relazione all’acquisto del controllo di MPS e delle società da essa controllate e partecipate.



A seguito del rilascio di tali provvedimenti, sono state ottenute tutte le autorizzazioni preventive richieste dalla normativa regolamentare di settore in relazione all’OPAS. La condizione di efficacia dell’OPAS deve quindi ritenersi avverata.



ISP ricorda che l’approvazione del documento di offerta da parte della CONSOB avverrà entro dieci giorni dal rilascio dell’ultima autorizzazione preventiva di settore, ai sensi e per gli effetti dall’articolo 102, comma 4, del TUF.

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