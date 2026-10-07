Parigi: andamento rialzista per Pernod Ricard
(Teleborsa) - Balza in avanti il colosso degli alcolici, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,06%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Pernod Ricard evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del CAC40. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il produttore di vini e alcolici rispetto all'indice.
La situazione di medio periodo di Pernod Ricard resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 61,02 Euro. Supporto visto a quota 59,28. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 62,76.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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