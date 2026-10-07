Milano 17:07
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Nasdaq 17:07
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Dow Jones 17:07
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Londra 17:07
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Francoforte 17:07
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Piazza Affari: seduta difficile per il comparto media dell'Italia

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: seduta difficile per il comparto media dell'Italia
Profondo rosso per l'indice media italiano, che retrocede a 7.521,24 punti, in netto calo del 2,46%.
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