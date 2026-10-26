Deodato.Gallery, Integrae Sim ripropone il buy e aumenta target price a 0,4 euro

(Teleborsa) - Integrae Sim aumenta il target price da 0,35 a 0,40 euro su Deodato.Gallery riproponendone il giudizio "buy".



Alla luce della semestrale, per il FY26E gli analisti confermano un valore della produzione pari a 9,30 mln di euro, mentre incrementano la stima di EBITDA a 0,95 mln, con un EBITDA margin del 10,2%.



Nel medio termine, prevedono che il valore della produzione raggiunga 11,70 mln nel FY28E (CAGR 25A-28E: 13,1%), con EBITDA pari a 1,30 mln e una marginalità dell’11,1%, "sostenuti dal progressivo efficientamento della struttura e dallo sviluppo delle attività B2B".



A livello patrimoniale, stimano una NFP pari a 1,31 mln di debito nel FY26E e una progressiva riduzione fino a 0,80 mln nel FY28E, "grazie alla maggiore generazione di cassa operativa e al recupero della redditività".

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