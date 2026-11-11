Milano 14:27
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Dow Jones 10-nov
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Londra 14:27
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Richieste mutui USA (WoW) nella settimana del 6 novembre

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Richieste mutui USA (WoW) nella settimana del 6 novembre
USA, Richieste mutui nella settimana del 6 novembre su base settimanale (WoW) +6,2%, in aumento rispetto al precedente -1,2%.
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