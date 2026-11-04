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Scorte petrolio USA (WoW) nella settimana del 30 ottobre

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Scorte petrolio USA (WoW) nella settimana del 30 ottobre
USA, Scorte petrolio nella settimana del 30 ottobre su base settimanale (WoW) -865K barili, in aumento rispetto al precedente -1,89 Mln barili (la previsione era -1,7 Mln barili).
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