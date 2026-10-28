Milano 12:27
49.566 -0,13%
Nasdaq 27-ott
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Dow Jones 27-ott
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Londra 12:27
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Richieste mutui USA (WoW) nella settimana del 23 ottobre

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Richieste mutui USA (WoW) nella settimana del 23 ottobre
USA, Richieste mutui nella settimana del 23 ottobre su base settimanale (WoW) +3,4%, in aumento rispetto al precedente -5,3%.
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