Milano 13:52
49.995 -2,47%
Nasdaq 0:34
31.225 0,00%
Dow Jones 6-ott
51.521 +0,49%
Londra 13:52
10.459 -0,78%
Francoforte 13:52
25.060 -1,53%

STMicroelectronics, quotazioni in calo a Parigi

Migliori e peggiori, In breve
STMicroelectronics, quotazioni in calo a Parigi
Scende sul mercato il microchip-maker italo-francese, che soffre con un calo del 3,81%.
Condividi
```