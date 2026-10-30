Milano 12:21
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Parigi: calo per STMicroelectronics

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: calo per STMicroelectronics
Sottotono il microchip-maker italo-francese, che passa di mano con un calo del 3,43%.
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