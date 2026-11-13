Milano 14:00
51.758 -0,10%
Nasdaq 12-nov
28.289 0,00%
Dow Jones 12-nov
52.297 -0,36%
Londra 14:00
10.874 +0,10%
Francoforte 14:00
26.746 -0,10%

Parigi: balza in avanti STMicroelectronics

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: balza in avanti STMicroelectronics
Balza in avanti il microchip-maker italo-francese, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,89%.
Condividi
```