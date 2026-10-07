Telmes, Integrae SIM incrementa target price e conferma Buy

(Teleborsa) - Integrae SIM ha incrementato a 2,90 euro per azione (dai precedenti 2,60 euro) il target price su Telmes , società quotata su Euronext Growth Milan specializzata nella progettazione e realizzazione di soluzioni per la sicurezza e l'efficienza elettrica, confermando la raccomandazione "Buy" visto l'upside potenziale del 76%.



Alla luce dei risultati pubblicati nella relazione semestrale, gli analisti modificano le stime sia per l'anno in corso che per i prossimi anni. In particolare, stimano un Valore della produzione FY26 pari a 11,75 milioni di euro e un EBITDA pari a 1,25 milioni di euro, corrispondente ad una marginalità del 10,6%.



Per gli anni successivi, si aspettano che il Valore della produzione possa aumentare fino a 13,20 milioni di euro nel FY28 (CAGR 25-28: 10,0%), con EBITDA pari a 1,60 milioni di euro nel FY28 (marginalità del 12,1%), in crescita rispetto a 0,88 milioni di euro del FY25 (EBITDA margin dell'8,9%). A livello patrimoniale, stimano per il FY28 una NFP pari a 0,13 milioni di euro.



(Foto: Towfiqu barbhuiya on Unsplash)

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