BF, eseguito l'accordo per l’ulteriore investimento di Itaca nel capitale sociale

(Teleborsa) - Con riferimento all’aumento di capitale deliberato dall’assemblea di BF International Best Fields Best Food Limited (BFI), società controllata da B.F. per complessivi Euro 700 milioni oggetto di delega al Consiglio di Amministrazione di BFI e riservati per Euro 350 milioni alla controllante BF e per gli altri Euro 350 milioni ad altri soci o nuovi investitori da definirsi, al prezzo di sottoscrizione determinato dal Consiglio di Amministrazione di BFI in Euro 17,50 per azione, B.F. rende noto che in data odierna BFI e Itaca Multi Strategy (“Itaca”), fondo gestito da Miria Asset Management Limited, già azionista di BFI, hanno eseguito l’accordo di investimento che prevede la sottoscrizione di n. 12.571.428 azioni ordinarie al corrispettivo unitario di Euro 17,50 e complessivo di Euro 220 milioni.



Contestualmente all’assegnazione delle suddette n. 12.571.428 azioni ordinarie, le n. 1.403.548 azioni di categoria B, attualmente detenute da Itaca, sono state convertite in azioni ordinarie.



Nell’ambito di tale operazione, è stato firmato tra BF e Itaca un patto parasociale che disciplina, tra l’altro, diritti di governance, di protezione dell’investimento e di uscita.



“L’ulteriore investimento di Itaca nel capitale sociale di BFI contribuisce a valorizzare e rafforzare il progetto di sviluppo internazionale del Gruppo BF e rappresenta un riconoscimento, da parte di investitori istituzionali, della sua valenza strategica", commenta Federico Vecchioni, Presidente Esecutivo di BF..

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