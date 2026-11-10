eVISO, il CdA approva le modalità attuative del programma di buyback

(Teleborsa) - eVISO ha comunicato che il Consiglio di Amministrazione ha approvato le modalità attuative per l'avvio di un programma di acquisto di azioni proprie. Il programma va eseguito entro 18 mesi dalla delibera dell'Assemblea del 26 ottobre 2026 e riguarda un numero di azioni non superiore al 10% del capitale sociale pro-tempore.



Gli acquisti saranno effettuati su Euronext Growth Milan tramite MIT SIM, quale intermediario indipendente. Al momento, la società detiene 1.362.940 azioni proprie, pari al 5,5% del capitale sociale. Le azioni acquistate potranno essere destinate a piani di incentivazione, operazioni straordinarie o a un investimento di medio-lungo termine.





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