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Borsa: Discesa moderata per Hong Kong, in ribasso dello 0,50%

L'Indice Hang Seng termina a 23.094,83 punti

In breve, Finanza
Borsa: Discesa moderata per Hong Kong, in ribasso dello 0,50%
Hong Kong porta a casa un calo dello 0,50%, con chiusura a 23.094,83 punti.
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