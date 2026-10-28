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/ Borsa: Discesa moderata per Hong Kong, in ribasso dello 0,50%
Borsa: Discesa moderata per Hong Kong, in ribasso dello 0,50%
L'Indice Hang Seng termina a 23.094,83 punti
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28 ottobre 2026 - 10.25
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Hong Kong porta a casa un calo dello 0,50%, con chiusura a 23.094,83 punti.
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