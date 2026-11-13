Milano 12-nov
51.809 0,00%
Nasdaq 12-nov
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Dow Jones 12-nov
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Londra 12-nov
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Francoforte 12-nov
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Borsa: A picco Hong Kong, in forte calo del 2,26%

L'Indice Hang Seng chiude a 23.765,79 punti

In breve, Finanza
Borsa: A picco Hong Kong, in forte calo del 2,26%
Giornata da dimenticare per Hong Kong, che riporta un -2,26% e termina gli scambi a 23.765,79 punti.
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