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/ Borsa: Profondo rosso per Hong Kong, in discesa del 3,79%
Borsa: Profondo rosso per Hong Kong, in discesa del 3,79%
L'Indice Hang Seng termina a 22.410,8 punti
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20 novembre 2026 - 10.25
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Affonda sul mercato Hong Kong, che esibisce un -3,79% e chiude la seduta a 22.410,8 punti.
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