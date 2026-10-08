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Borsa: Debole il Nasdaq-100, in flessione dello 0,56%
Il Nasdaq-100 prende il via a 30.985,23 punti
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08 ottobre 2026 - 15.33
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