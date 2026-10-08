Milano 16:02
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Nasdaq 16:02
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Dow Jones 16:02
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Londra 16:02
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Francoforte 16:02
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Borsa: Debole il Nasdaq-100, in flessione dello 0,56%

Il Nasdaq-100 prende il via a 30.985,23 punti

In breve, Finanza
Borsa: Debole il Nasdaq-100, in flessione dello 0,56%
Discesa moderata per l'indice del listino high-tech USA, in calo dello 0,56%, dopo un'apertura a 30.985,23.
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