Milano 11:10
49.409 -1,13%
Nasdaq 7-ott
31.160 -0,21%
Dow Jones 7-ott
51.180 -0,66%
Londra 11:10
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Francoforte 11:10
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Borsa: Parigi soffre all'inizio delle contrattazioni (-0,72%)

Il CAC40 ha iniziato gli scambi a 7.713,39 punti

In breve, Finanza
Borsa: Parigi soffre all'inizio delle contrattazioni (-0,72%)
L'Indice di Parigi registra una flessione dello 0,72%, a quota 7.713,39 in apertura.
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