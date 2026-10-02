Milano 10:44
50.616 +0,75%
Nasdaq 1-ott
30.502 0,00%
Dow Jones 1-ott
50.927 +0,04%
Londra 10:44
10.491 +0,60%
Francoforte 10:44
25.196 +1,03%

Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Parigi (+0,16%)

Il CAC40 inizia gli scambi a 7.847,96 punti

In breve, Finanza
Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Parigi (+0,16%)
L'Indice di Parigi tratta con un moderato +0,16%, a quota 7.847,96 in apertura.
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