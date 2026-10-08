Milano 11:09
49.379 -1,19%
Nasdaq 7-ott
31.160 -0,21%
Dow Jones 7-ott
51.180 -0,66%
Londra 11:10
10.418 -0,38%
Francoforte 11:09
24.910 -0,77%

Borsa: Francoforte soffre all'inizio delle contrattazioni (-0,88%)

Il DAX ha iniziato gli scambi a 24.884,62 punti

In breve, Finanza
Borsa: Francoforte soffre all'inizio delle contrattazioni (-0,88%)
L'Indice della Borsa di Francoforte registra una flessione dello 0,88%, a quota 24.884,62 in apertura.
Condividi
```