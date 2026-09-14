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Borsa: Shanghai soffre all'inizio delle contrattazioni (-1,18%)

L'Indice della Borsa di Shanghai ha iniziato gli scambi a 3.888,11 punti

In breve, Finanza
Borsa: Shanghai soffre all'inizio delle contrattazioni (-1,18%)
L'Indice della Borsa cinese registra una flessione dell'1,18%, a quota 3.888,11 in apertura.
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