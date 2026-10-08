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Borsa: Seduta poco mossa per Shanghai, in crescita dello 0,31%

L'Indice della Borsa di Shanghai inizia le contrattazioni a 3.842,19 punti

In breve, Finanza
Borsa: Seduta poco mossa per Shanghai, in crescita dello 0,31%
Modesto guadagno per l'indice della Borsa cinese, in progresso dello 0,31%, che esordisce a 3.842,19 punti.
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