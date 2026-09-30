Milano 10:36
52.060 +0,49%
Nasdaq 29-set
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Dow Jones 29-set
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Londra 10:36
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Francoforte 10:36
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Borsa: Seduta poco mossa per Francoforte, in crescita dello 0,36%

Il DAX inizia le contrattazioni a 25.490,67 punti

In breve, Finanza
Borsa: Seduta poco mossa per Francoforte, in crescita dello 0,36%
Modesto guadagno per l'indice della Borsa di Francoforte, in progresso dello 0,36%, che esordisce a 25.490,67 punti.
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