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Borsa: Chiusura negativa per Shanghai, in ribasso dello 0,79%

L'Indice della Borsa di Shanghai termina a 3.811,9 punti

In breve, Finanza
Borsa: Chiusura negativa per Shanghai, in ribasso dello 0,79%
Seduta in calo per Shanghai, che retrocede dello 0,79% e chiude a 3.811,9 punti.
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