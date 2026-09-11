Milano
10:44
52.095
+0,55%
Nasdaq
10-set
29.104
0,00%
Dow Jones
10-set
52.064
-0,60%
Londra
10:44
10.639
+0,28%
Francoforte
10:45
25.463
+0,40%
Venerdì 11 Settembre 2026, ore 11.01
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Gli Speciali
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
L'Azienda
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Seduta poco mossa per Francoforte, in crescita dello 0,46%
Borsa: Seduta poco mossa per Francoforte, in crescita dello 0,46%
Il DAX inizia le contrattazioni a 25.478,84 punti
In breve
,
Finanza
11 settembre 2026 - 09.04
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
Modesto guadagno per l'indice della Borsa di Francoforte, in progresso dello 0,46%, che esordisce a 25.478,84 punti.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Seduta poco mossa per Francoforte, in crescita dello 0,40%
Borsa: Seduta poco mossa per Francoforte, in crescita dello 0,23%
Borsa: Seduta poco mossa per Francoforte, in crescita dello 0,26%
Borsa: Seduta poco mossa per Shanghai, in crescita dello 0,27%
Argomenti trattati
Borsa
(1348)
·
Francoforte
(334)
Titoli e Indici
DAX
+0,40%
Altre notizie
Borsa: Seduta poco mossa per Madrid, in crescita dello 0,72%
Borsa: Seduta poco mossa per Madrid, in crescita dello 0,29%
Borsa: Seduta poco mossa per Madrid, in crescita dello 0,27%
Borsa: Seduta poco mossa per Milano, in crescita dello 0,22%
Borsa: Seduta poco mossa per Madrid, in crescita dello 0,23%
Borsa: Seduta poco mossa per Milano, in crescita dello 0,56%
Guide
OPA, OPS e OPAS: guida alle offerte pubbliche. Come funzionano, differenze e regole
OPA, OPS e OPAS sono operazioni attraverso cui un soggetto propone agli azionisti di una società di cedere i propri titoli a condizioni già definite.
leggi tutto