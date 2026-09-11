Milano 10:44
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Nasdaq 10-set
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Dow Jones 10-set
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Londra 10:44
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Francoforte 10:45
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Borsa: Seduta poco mossa per Francoforte, in crescita dello 0,46%

Il DAX inizia le contrattazioni a 25.478,84 punti

In breve, Finanza
Borsa: Seduta poco mossa per Francoforte, in crescita dello 0,46%
Modesto guadagno per l'indice della Borsa di Francoforte, in progresso dello 0,46%, che esordisce a 25.478,84 punti.
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