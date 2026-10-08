Brevetti+, Disegni+ e Marchi+ 2026: 32 milioni per le Pmi, domande dal 25 novembre

(Teleborsa) - Il Mimit ha fissato le date di apertura per presentare le domande di accesso agli incentivi 2026 delle misure Brevetti+, Disegni+ e Marchi+, destinate a micro, piccole e medie imprese per valorizzare e tutelare i titoli di proprietà industriale. Per i tre interventi sono stanziati complessivamente 32 milioni di euro: 20 milioni per Brevetti+, 10 per Disegni+ e 2 per Marchi+.



Le domande potranno essere presentate dal 25 novembre per Brevetti+, dal 3 dicembre per Marchi+ e dal 17 dicembre per Disegni+.



Brevetti+ offre contributi a fondo perduto per l'acquisto di servizi specialistici legati a progettazione, ingegnerizzazione e industrializzazione, organizzazione e sviluppo, e tutela della proprietà industriale. È gestita da Invitalia per conto del Mimit.



Disegni+ agevola, con contributo in conto capitale, la valorizzazione di disegni e modelli delle Pmi con sede in Italia, finanziando servizi esterni per la messa in produzione e la commercializzazione: prototipi e stampi, consulenze tecniche, certificazioni di prodotto o sostenibilità, business plan, piani di marketing e materiali di comunicazione. È gestita da Unioncamere tramite la piattaforma disegnipiu2026.it.



Marchi+ sostiene la tutela dei marchi all'estero, con contributo in conto capitale per servizi di progettazione, deposito, ricerche di anteriorità e assistenza legale, oltre alle tasse di registrazione. Si divide in due linee: la Misura A per la registrazione presso l'Euipo e la Misura B per quella internazionale presso l'Ompi. Anche questa è gestita da Unioncamere, tramite marchipiu2026.it.

Condividi

```