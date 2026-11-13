Automotive, 300 milioni per i Mini Contratti di sviluppo: domande dal 30 novembre

Urso: "Strumento su misura per le Pmi della componentistica"

(Teleborsa) - Il Mimit ha definito con decreto direttoriale termini e modalità di presentazione delle domande per i Mini Contratti di sviluppo, previsti dal Dpcm del 10 giugno 2026, con 300 milioni di euro a sostegno degli investimenti produttivi e dell'innovazione della filiera automotive. Lo sportello apre il 30 novembre 2026. "Mettiamo a disposizione della filiera uno strumento su misura per le Pmi della componentistica", ha dichiarato il ministro Adolfo Urso: "Un intervento importante per accompagnare le imprese nella trasformazione del settore e valorizzare il patrimonio produttivo e di competenze del nostro Paese."



La misura è rivolta alle imprese di qualsiasi dimensione che operano in Italia e finanzia programmi da 5 a 20 milioni di euro, anche in forma congiunta con un massimo di cinque imprese. Le agevolazioni, contributi a fondo perduto e finanziamenti agevolati, possono coprire fino al 75% delle spese ammissibili. Sono finanziabili investimenti produttivi, anche a potenziale dual use, per nuovi veicoli, componenti, sistemi di propulsione e tecnologie per una mobilità sostenibile, autonoma, connessa e sicura: nuove unità produttive, ampliamenti, riconversioni e acquisizioni anche per salvaguardare l'occupazione. Si possono associare ricerca industriale e sviluppo sperimentale e formazione, quest'ultima entro il 10% dell'investimento.



Le riserve



Per i primi sei mesi, alle Pmi va una riserva del 60% delle risorse, di cui un quarto per micro e piccole imprese, e il 40% è riservato ai programmi in Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna. Due riserve del 10% ciascuna riguardano le imprese con rating di legalità e con certificazione della parità di genere.



Le domande si presentano dal 30 novembre sulla piattaforma del Mimit, con la gestione istruttoria affidata a Unioncamere, e sono valutate in ordine cronologico fino a esaurimento delle risorse, sulla base di solidità finanziaria, fattibilità tecnica e ricadute occupazionali.

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