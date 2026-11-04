Appuntamenti macroeconomici del 4 novembre 2026
I principali numeri dell'economia mondiale, con i dati puntuali e i valori attesi dagli analisti
(Teleborsa) -
Mercoledì 04/11/2026
09:00 Spagna: Disoccupazione (atteso 18,7K unità; preced. 23,6K unità)
10:00 Unione Europea: PMI composito (atteso 51,9 punti; preced. 53,1 punti)
10:00 Unione Europea: PMI servizi (atteso 51,7 punti; preced. 53 punti)
11:00 Unione Europea: Prezzi consumo, annuale (atteso 4%; preced. 3,8%)
11:00 Unione Europea: Prezzi consumo, mensile (preced. 0,6%)
13:00 USA: Richieste mutui, settimanale (preced. 3,4%)
14:15 USA: Occupati ADP (atteso 69K unità; preced. 90K unità)
14:30 USA: Bilancia commerciale (atteso -108 Mld $; preced. -105,6 Mld $)
15:45 USA: PMI servizi (atteso 57,9 punti; preced. 58,8 punti)
15:45 USA: PMI composito (atteso 57,6 punti; preced. 58,4 punti)
16:00 USA: ISM non manifatturiero (atteso 54,8 punti; preced. 54,9 punti)
16:30 USA: Scorte petrolio, settimanale (preced. -1,89 Mln barili)
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