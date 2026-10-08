Directa SIM, Banca Profilo avvia copertura con Buy e target price di 10,4 euro

(Teleborsa) - Banca Profilo ha avviato la copertura su Directa SIM , società di trading quotata su Euronext Growth Milan, con un target price di 10,4 euro per azione e una raccomandazione "Buy". Viene fatto notare che la società è scambiata a multipli P/E 2027-28E di 9,8x-9,2x e P/BV di 3,1x, pur registrando un ROE superiore alla media. Lo sconto di valutazione riflette in parte l'illiquidità tipica delle small-cap nazionali, ma "appare ingiustificato alla luce della solida redditività, dell'incremento della quota di mercato e dell'espansione strutturale dei ricavi", si legge nella ricerca.



Dalla sua IPO nel dicembre 2021, Directa ha razionalizzato il proprio perimetro operativo per concentrarsi sul core business del brokerage retail. La società mantiene la leadership nel segmento degli heavy-trader e, al contempo, incrementa l'acquisizione di clienti retail. Invece di partecipare alla guerra dei prezzi al ribasso tipica dei neo-broker, Directa persegue una strategia basata sul valore, allineata ai principali trend strutturali di lungo periodo: i) la migrazione del risparmio dai prodotti bancari tradizionali verso strumenti di investimento efficienti come gli ETF; ii) la crescente consapevolezza finanziaria degli investitori, accompagnata da una domanda sempre maggiore di piattaforme di trading semplici, intuitive e tecnologicamente avanzate; iii) la diffusione di informazioni finanziarie tramite i social media; iv) l'adozione capillare di strumenti di intelligenza artificiale per l'analisi di mercato e la formazione finanziaria.



Espandendo la propria base clienti, la società preserva un posizionamento premium grazie a piattaforme di trading di alto valore, adatte a diversi livelli di esperienza, e a un servizio di assistenza tecnica dedicato e in tempo reale. Questo modello favorisce una clientela estremamente fedele e stabile, caratterizzata da patrimoni finanziari consistenti e da una crescente propensione ad adottare soluzioni di trading avanzate nel corso del tempo.



Per il periodo 2025-28, Banca Profilo prevede un tasso di crescita composto annuo (CAGR) degli ordini eseguiti pari al 14,5%, trainato dall'aumento della clientela (CAGR del +23,7%) e dall'adozione degli ETF, con una crescita del patrimonio dei clienti pari a un CAGR del +22,2%. Stima che i ricavi netti crescano con un CAGR dell'8% nel periodo 2025-28, raggiungendo 42,7 milioni di euro nel 2026 (margine del 79,5%) e 49,8 milioni di euro nel 2028 (margine del 79,8%), grazie all'espansione dei ricavi non da interessi con un CAGR del 13,2% (24,6 milioni di euro nel 2026; 30 milioni di euro nel 2028), che compensa la dinamica contenuta dei ricavi da interessi (CAGR dell'1%, con un minimo di 18,1 milioni di euro nel 2026 prima della ripresa a 19,9 milioni di euro nel 2028). Il rapporto costi/ricavi dovrebbe raggiungere un picco del 54,9% nel 2026, per poi scendere al 53% entro il 2028 grazie alla leva operativa, portando l'utile netto a 13,5 milioni di euro nel 2026 (margine del 31,6%) e a 16,4 milioni di euro nel 2028 (CAGR del 9,1%). Con il completamento degli investimenti IT core, le spese in conto capitale (Capex) sono stimate su un livello contenuto pari al 3% dei ricavi netti (in linea con il biennio precedente).



(Foto: Jason Briscoe su Unsplash)

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