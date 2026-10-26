Directa SIM, Mario Fabbri scende al di sotto della soglia del 5% del capitale

(Teleborsa) - Directa SIM , storico broker italiano quotato su Euronext Growth Milan, ha ricevuto da Mario Fabbri la comunicazione relativa a un cambiamento sostanziale della sua partecipazione al capitale sociale. In particolare, Fabbri ha effettuato in data 23 ottobre 2026 la vendita di 500 azioni al prezzo di 7,66 euro per azione, per un controvalore complessivo di 3.830 euro, e ha dichiarato di possedere, a seguito dell'operazione, 937.214 azioni, pari al 4,998% del capitale sociale.



Ora gli azionisti rilevanti sono Massimo Segre al 52,769% (possiede le azioni Directa per il tramite di Futuro S.r.l. e di Mi.Mo.Se. S.p.A.), Alberto Grinza al 10,080%, Riccardo Bonomini al 7,507%, Vincenzo Tedeschi al 5,067%. Il flottante è al 24,577%.



(Foto: Jason Briscoe su Unsplash)

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