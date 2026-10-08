Eni, Liverpool Bay CCS completa installazione piattaforma di trasporto e stoccaggio CO nel Regno Unito

(Teleborsa) - Eni CCUS Holding, società partecipata congiuntamente da Eni e Global Infrastructure Partners ("GIP"), parte di BlackRock, ha fatto sapere che Liverpool Bay CCS ha completato l’installazione della nuova piattaforma Douglas CCS nella baia di Liverpool, segnando un importante passo avanti nella realizzazione del progetto per il trasporto e lo stoccaggio di CO2 che rappresenta l’infrastruttura portante del cluster di decarbonizzazione industriale HyNet nel Regno Unito.



Douglas CCS è la prima piattaforma offshore al mondo progettata appositamente per le attività di Cattura e Stoccaggio della CO2 (CCS) nell’ambito della decarbonizzazione del settore industriale. Ideata per operare come hub offshore del sistema di trasporto e stoccaggio di CO2 (T&S) di Liverpool Bay CCS, convoglierà la CO2 catturata dagli impianti industriali del Nord Ovest dell’Inghilterra e del Galles del Nord, per poi distribuirla, attraverso una rete di condotte offshore esistenti che saranno riconvertite al trasporto della CO2, nei giacimenti di gas naturale esauriti per il successivo stoccaggio permanente.



L’installazione della piattaforma Douglas CCS rientra in un più ampio programma di costruzione delle infrastrutture di Liverpool Bay CCS, che ha raggiunto circa il 50% del completamento. Il 60% circa del valore complessivo dell'investimento del progetto è destinato alla filiera industriale del Regno Unito, contribuendo a sostenere oltre 2.000 posti di lavoro durante la fase di costruzione e tra 200 e 300 occupazioni stabili durante gli oltre 25 anni di operatività.



Liverpool Bay CCS rientra nel portafoglio di iniziative CCS di Eni CCUS Holding e rappresenta un’iniziativa chiave nella strategia della società volta a sviluppare infrastrutture per il trasporto e lo stoccaggio di CO2, contribuendo alla decarbonizzazione su larga scala dei settori industriali.

Condividi

```