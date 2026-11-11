Eni, Descalzi conferma 11 miliardi di sterline di investimenti nel Regno Unito

L'AD a Londra con la segretaria di Stato all'Energia Fahnbulleh

(Teleborsa) - Eni conferma investimenti lordi per circa 11 miliardi di sterline nel Regno Unito nel periodo 2026-2030. Lo ha annunciato l'amministratore delegato Claudio Descalzi a Londra, durante l'incontro con la segretaria di Stato britannica per la Sicurezza Energetica e il Net Zero, Miatta Fahnbulleh. Al centro del colloquio c'erano le attività e i piani di Eni nel Paese lungo tutta la catena del valore dell'energia, con particolare attenzione a transizione energetica, competitività industriale e sicurezza energetica.



Circa due terzi degli investimenti saranno destinati a settori lower-carbon, a conferma della trasformazione della presenza di Eni nel Paese negli ultimi anni. Secondo il gruppo, le risorse contribuiranno a creare occupazione qualificata, ad attrarre ulteriori capitali e a rafforzare la competitività dell'industria britannica.



L'investimento è "una chiara dimostrazione di fiducia nel futuro industriale del Regno Unito", ha detto Fahnbulleh. La segretaria di Stato ha citato i progetti per la cattura e lo stoccaggio della CO2 nel Nord-Ovest e l'eolico offshore nel Mare del Nord, sottolineando il loro contributo al rilancio degli storici distretti industriali. Per Descalzi il Regno Unito è "un Paese di riferimento", nel quale Eni rafforza la sua presenza grazie a "un contesto favorevole agli investimenti".



Eni è presente nel Paese dal 1964. Attraverso Eni CCUS Holding sta sviluppando il progetto Liverpool Bay CCS, infrastruttura centrale del cluster di decarbonizzazione HyNet tra il Nord-Ovest dell'Inghilterra e il Galles del Nord. Il progetto sosterrà oltre 2.000 posti di lavoro durante la costruzione e circa 300 occupazioni stabili per oltre 25 anni di operatività. Eni sta inoltre sviluppando il progetto Bacton CCS, pensato per decarbonizzare l'industria hard-to-abate del Sud-Est e offrire stoccaggio di CO2 anche alle industrie del Nord-Ovest Europa.



Nelle rinnovabili, Eni partecipa ai progetti eolici offshore Dogger Bank, Greenvolt e Cenos attraverso Plenitude, controllata congiuntamente con Ares, e la società Vargronn. Sul fronte della fusione, collabora con l'autorità britannica per l'energia atomica UKAEA al progetto H3AT e alla joint venture RH3OVA. Nell'upstream, dopo l'aggregazione degli asset di Eni UK con Ithaca Energy nel 2024, Eni mantiene una presenza significativa nella produzione di petrolio e gas nel Mare del Nord.

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