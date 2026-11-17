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Tasso disoccupazione Regno Unito in settembre
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17 novembre 2026 - 10.05
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Tasso disoccupazione in settembre pari a +4,6%
, in calo rispetto al precedente +4,7% (la previsione era +4,7%).
(Foto: © Eros Erika / 123RF)
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