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PIL Regno Unito (QoQ) nel terzo trimestre
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12 novembre 2026 - 08.45
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PIL nel terzo trimestre su base trimestrale (QoQ) +0,7%
, in aumento rispetto al precedente +0,5% (in linea con le stime degli analisti).
(Foto: © Eros Erika / 123RF)
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