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PIL Regno Unito (QoQ) nel terzo trimestre

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PIL Regno Unito (QoQ) nel terzo trimestre
Regno Unito, PIL nel terzo trimestre su base trimestrale (QoQ) +0,7%, in aumento rispetto al precedente +0,5% (in linea con le stime degli analisti).

(Foto: © Eros Erika / 123RF)
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