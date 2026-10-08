Francia, Lescure: indebitarsi è diventato più costoso ma "nessun problema" nei collocamenti

(Teleborsa) - Roland Lescure, ministro dell'economia e delle finanze della Francia, ha definito "allarmante" il livello di indebitamento pubblico annuale della Francia, superiore al 5% del prodotto interno lordo (PIL), affermando in un'intervista alla BBC che "è per questo che dobbiamo agire ora" per evitare di essere costretti a farlo in seguito. Interpellato sulla possibilità di un intervento della BCE, Lescure ha dichiarato che il suo compito è proprio quello di garantire che la Francia non debba arrivare a quel punto.



A fronte del significativo aumento dei costi di finanziamento francesi - in particolare del differenziale di rendimento rispetto alla Germania - Lescure ha ammesso che indebitarsi è diventato "più costoso", ma ha assicurato: "Emetto titoli ogni due settimane e non c'è alcun problema". "C'è domanda per i titoli francesi, ma gli investitori richiedono rendimenti più elevati rispetto al passato", ha aggiunto.



Ha inoltre affermato che la sua legge di bilancio "verrà approvata" da un Parlamento francese diviso, aggiungendo che esistono "molti modi diversi" per garantirne l'adozione.

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