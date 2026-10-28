Aste BPT e BTPei, interesse misto dagli specialisti nelle riaperture

(Teleborsa) - Interesse misto da parte degli investitori nei collocamenti supplementari di titoli di Stato, riservati agli operatori specialisti, svolti nella giornata del 28 ottobre 2026.



Per quanto riguarda il BTP 3% 2 anni scadenza 30-10-2028, non ci sono state richieste a fronte di una offerta per 400 milioni di euro. Domanda per 313 milioni di euro per il BTPei 1,25% 15 anni scadenza 15-09-2032, offerto (e quindi collocato) per 112,5 milioni di euro. Domanda per 322 milioni di euro per il BTPei 2,35% 30 anni scadenza 15-09-2035, offerto (e quindi collocato) per 112,5 milioni di euro.

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