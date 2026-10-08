Milano 13:46
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Nasdaq 7-ott
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Dow Jones 7-ott
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Londra 13:46
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Francoforte 13:46
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Francoforte: seduta difficile per Salzgitter

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: seduta difficile per Salzgitter
Ribasso scomposto per il gruppo siderurgico e tecnologico tedesco, che esibisce una perdita secca del 4,70% sui valori precedenti.
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