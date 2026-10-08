Garofalo Health Care, perfezionata acquisizione Casa di Cura Malatesta Novello

Linea Capex incrementata di 50 milioni a supporto della crescita organica e per M&A

(Teleborsa) - Garofalo Health Care comunica che in data odierna si è perfezionato il closing per l’acquisizione del 100% del capitale sociale di Casa di Cura Malatesta Novello (“Malatesta” o “Target”), struttura accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale e con sede a Cesena.



L’Enterprise Value dell’operazione, che include l’acquisto congiunto del 100% del capitale sociale della Target e dell’immobile strumentale di 6.600 mq, è pari a €69,3M. L’Equity Value dell’operazione è pari a circa 76 milioni di euro.



Nuova governance per rafforzare crescita e sinergie

In occasione del closing, nel solco della prassi consolidata del Gruppo GHC, si è proceduto al rinnovo della governance della Target con la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, ora composto dal Dott. Guido Dalla Rosa Prati (Presidente), dal Cav. Avv. Maria Laura Garofalo e dalla Dott.ssa Alessandra Rinaldi Garofalo. La Dott.ssa Valentini, che ha guidato sino a oggi Malatesta con grande competenza e dedizione, darà continuità alla gestione della struttura.



La nuova governance della Target, che conferma il rispetto degli elementi distintivi della disciplina post M&A del Gruppo, assicurerà: (i) il mantenimento della continuità gestionale della struttura, (ii) l’impegno all’implementazione delle significative sinergie attese e (iii) il rafforzamento della rappresentatività del Gruppo GHC in Emilia-Romagna, alla luce dell’importante storia imprenditoriale del Presidente Dott. Guido Dalla Rosa Prati, altresì Presidente ed Amministratore Delegato del Poliambulatorio Dalla Rosa Prati di Parma nonché Presidente del Consiglio di Amministrazione di Hesperia Hospital di Modena, di Ospedali Privati Riuniti di Bologna e di Domus Nova di Ravenna, oltre che Consigliere di Amministrazione della stessa GHC S.p.A..



Finanziamento dell’operazione e rafforzamento della struttura finanziaria

L’operazione sarà finanziata in parte con cassa disponibile e in parte con ricorso all’indebitamento bancario. A questo riguardo è stato finalizzato a settembre un atto modificativo (c.d. “Amend & Increase”) del contratto di finanziamento stipulato nel 2024 che prevede, inter alia, una modifica delle scadenze e del piano di rimborso delle linee di credito outstanding e un contestuale incremento della Linea Capex da €50M a €100M, funzionale anche a supportare l’acquisizione della Target.



L’operazione di Amend & Increase ha visto il coinvolgimento di primari istituti di credito (UniCredit, Banco BPM, BNL BNP Paribas – anche con ruolo di Banca Agente – Monte dei Paschi di Siena, già presenti nel pool del finanziamento sottoscritto nel 2024, oltre a Intesa Sanpaolo e Crédit Agricole entrati nel pool con l’attuale operazione) e investitori istituzionali tier 1 come Cassa Depositi e Prestiti.

L’operazione di Amend & Increase, che ha mantenuto invariate le condizioni commerciali già in essere, è stata strutturata su base interamente unsecured prevedendo il rispetto di financial covenants standard in uso nella prassi di mercato oltre al mantenimento di strumenti di copertura dal rischio di tasso d’interesse.



La società ricorda che il Gruppo GHC è anche supportato da primari investitori istituzionali (Cassa Depositi e Prestiti, F2i, Anima Alternative SGR, Mediolanum Gestione Fondi, Arca) tramite il prestito obbligazionario non convertibile collocato privatamente nel 2024 e quotato su Euronext Access Milan di Borsa Italiana, che non è stato interessato dall’operazione in oggetto.



Advisor dell’operazione di Amend & Increase

GHC è stata assistita da Mediobanca (già M&A advisor esclusivo dell’acquisizione) in qualità di debt advisor dell’operazione e da PwC Legal STA per gli aspetti legali. Gli istituti di credito e gli investitori istituzionali sono stati assistiti per gli aspetti legali da Hogan Lovells Cadwalader S.R.L.T.A.

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