È iniziata oggi la settima edizione dell'Italian Insurtech Summit, l'evento organizzato da Italian Insurtech Association dedicato alle novità dell'evoluzione e delle tecnologie digitali nel mondo assicurativo. Uno dei temi principali di questa edizione è l'evoluzione del mondo insurtech negli ultimi dieci anni, affrontata attraverso lo studio dal titolo "Dieci anni di Insurtech: the new digital value chain", realizzato da EY su commissione di IIA e con la collaborazione di Liferay.Sul tema è intervenuta Federica Baiocchi, Innovation & Fintech Senior Manager di EY, che ha spiegato: "Negli ultimi 10 anni abbiamo assistito all'che, possiamo dirlo,. Oggi siede al tavolo degli incumbent assicurativi e parla il loro linguaggio: infattiverso gli incumbent, mentre solo un 7% si vede come un competitor. La prossima sfida sarà quella di partecipare al tavolo, ma come vero protagonista e orchestratore dell'innovazione. Gli ambiti su cui le insurtech vogliono collaborare di più sono sicuramente la possibilità diper le compagnie assicurative, mentre i principali ostacoli sono quelli che vediamo molto spesso, cioè la lunghezza dei tempi decisionali, gli scontri con il procurement e tutto ciò che riguarda la resistenza al cambiamento culturale assicurativo. Nonostante questo,della collaborazione e intende porsi sempre più come abilitatore anche nel futuro, diventando un componente strutturale della nuova value chain assicurativa".sono le due parole chiave che hanno caratterizzato l'evoluzione del settore. In merito agli investimenti e alle prospettive del comparto, Simone Ranucci Brandimarte, Presidente e Fondatore di IIA e Presidente e co-Fondatore di Yolo, ha spiegato: "Negli ultimi 10 anni sicuramente il focus sulla digitalizzazione del settore assicurativo è stato molto rilevante.. Il settore sta reagendo bene a quelle che sono le, quest'ultima in particolarenon tanto gli investimenti nella tecnologia di base, che comunque cubano 250 milioni su 1,6 miliardi, quindi sostanzialmente una percentuale non molto alta, quanto. Per utilizzare l'intelligenza artificiale, normalizzati e resi actionable, quindi gli investimenti sono soprattutto lì. I due grandi temi del settore quindi, che sono, possono essere gestiti attraverso il corretto ausilio dell'intelligenza artificiale. D'altra parte, proprio per i cambiamenti macro che stanno avvenendo,: è un'che il settore insurtech sta cavalcando molto bene".L'Italian Insurtech Summit 2026 proseguirà anche domani, 20 novembre, alternandocon i maggiori operatori del settore insurtech e assicurativo.