È iniziata oggi la settima edizione dell'Italian Insurtech Summit, l'evento organizzato da Italian Insurtech Association dedicato alle novità dell'evoluzione e delle tecnologie digitali nel mondo assicurativo. Uno dei temi principali di questa edizione è l'evoluzione del mondo insurtech negli ultimi dieci anni, affrontata attraverso lo studio dal titolo "Dieci anni di Insurtech: the new digital value chain", realizzato da EY su commissione di IIA e con la collaborazione di Liferay.
Sul tema è intervenuta Federica Baiocchi, Innovation & Fintech Senior Manager di EY, che ha spiegato: "Negli ultimi 10 anni abbiamo assistito all'evoluzione dell'insurtech
che, possiamo dirlo, ha finalmente vinto la scommessa dell'integrazione
. Oggi siede al tavolo degli incumbent assicurativi e parla il loro linguaggio: infatti il 93% delle insurtech dichiara di volersi porre in modo collaborativo e come abilitatore strategico
verso gli incumbent, mentre solo un 7% si vede come un competitor. La prossima sfida sarà quella di partecipare al tavolo non solo come fornitori tech
, ma come vero protagonista e orchestratore dell'innovazione. Gli ambiti su cui le insurtech vogliono collaborare di più sono sicuramente la possibilità di velocizzare il time to market e la possibilità di portare competenze e strumenti innovativi
per le compagnie assicurative, mentre i principali ostacoli sono quelli che vediamo molto spesso, cioè la lunghezza dei tempi decisionali, gli scontri con il procurement e tutto ciò che riguarda la resistenza al cambiamento culturale assicurativo. Nonostante questo, la maggior parte delle insurtech è molto contenta
della collaborazione e intende porsi sempre più come abilitatore anche nel futuro, diventando un componente strutturale della nuova value chain assicurativa".Digitalizzaione e intelligenza artificiale
sono le due parole chiave che hanno caratterizzato l'evoluzione del settore. In merito agli investimenti e alle prospettive del comparto, Simone Ranucci Brandimarte, Presidente e Fondatore di IIA e Presidente e co-Fondatore di Yolo, ha spiegato: "Negli ultimi 10 anni sicuramente il focus sulla digitalizzazione del settore assicurativo è stato molto rilevante. Abbiamo visto una progressione da 50 milioni nel 2020 a 1,6 miliardi nel 2026
. Il settore sta reagendo bene a quelle che sono le opportunità offerte dal digitale e dall'intelligenza artificiale
, quest'ultima in particolare sta accelerando
non tanto gli investimenti nella tecnologia di base, che comunque cubano 250 milioni su 1,6 miliardi, quindi sostanzialmente una percentuale non molto alta, quanto tutto quello che riguarda interfacce digitali e data management
. Per utilizzare l'intelligenza artificiale i dati devono essere integrati
, normalizzati e resi actionable, quindi gli investimenti sono soprattutto lì. I due grandi temi del settore quindi, che sono l'educazione del cliente finale e le competenze tecnologiche digitali
, possono essere gestiti attraverso il corretto ausilio dell'intelligenza artificiale. D'altra parte, proprio per i cambiamenti macro che stanno avvenendo, il comparto è in grande crescita sia a livello di numeri che di percezione dei clienti
: è un'età dell'oro
che il settore insurtech sta cavalcando molto bene".
L'Italian Insurtech Summit 2026 proseguirà anche domani, 20 novembre, alternando workshop
a talk
e tavole rotonde
con i maggiori operatori del settore insurtech e assicurativo.(Foto: Un momento di un Talk dell'Italian Insurtech Summit)
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