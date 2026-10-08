Milano 11:18
49.347 -1,25%
Nasdaq 7-ott
31.160 -0,21%
Dow Jones 7-ott
51.180 -0,66%
Londra 11:18
10.410 -0,46%
Francoforte 11:18
24.879 -0,90%

Londra: rosso per Melrose Industries

Migliori e peggiori, In breve
Londra: rosso per Melrose Industries
Si muove verso il basso la società attiva nelle acquisizioni di imprese manifatturiere, con una flessione del 2,33%.
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