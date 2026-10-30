Londra: movimento negativo per Melrose Industries

(Teleborsa) - Retrocede la società attiva nelle acquisizioni di imprese manifatturiere , con un ribasso del 2,51%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Melrose Industries , che fa peggio del mercato di riferimento.





Allo stato attuale lo scenario di breve di Melrose Industries rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 4,683 sterline. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 4,601. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 4,765.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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