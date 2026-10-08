Madrid: movimento negativo per Grifols

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la società farmaceutica e chimica spagnola , che presenta una flessione dell'1,81% sui valori precedenti.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Grifols più pronunciata rispetto all'andamento dell' Ibex 35 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Lo status tecnico di Grifols è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 9,87 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 9,71. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 10,04.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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