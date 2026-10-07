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Borsa: Risultato negativo per Madrid, in flessione dell'1,68%
Ibex 35 termina gli scambi a 19.118 Euro
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Finanza
07 ottobre 2026 - 17.53
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Si è mossa in territorio negativo Madrid, in ribasso dell'1,68%, archiviando la giornata a 19.118 Euro.
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