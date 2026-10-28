MPS, Intesa Sanpaolo: via libera dalla BCE all'acquisizione

(Teleborsa) - Intesa Sanpaolo ha ricevuto dalla Banca Centrale Europea, nell'ambito all’offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria (OPAS) promossa sulla totalità delle azioni ordinarie di Banca Monte dei Paschi di Siena l’autorizzazione preventiva all’acquisizione della partecipazione diretta di controllo in MPS e all’acquisizione delle partecipazioni indirette di controllo in Wise Dialog Bank, Mediobanca - Banca di Credito Finanziario, Mediobanca Premier e Compass Banca, nonché all’acquisizione di una partecipazione indiretta qualificata in Banca Progetto.



La Banca Centrale Europea, si legge in una nota, ha contestualmente rilasciato l’autorizzazione ad acquisire una partecipazione in MPS e nelle sue partecipate il cui valore supera complessivamente il 10% dei fondi propri consolidati del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo.



ISP ha ricevuto dalla Banca d’Italia l’autorizzazione preventiva all’acquisizione di partecipazioni indirette di controllo in Monte Paschi Fiduciaria. Spafid, MBPS Leasing, MBCredit Solutions, MBFacta e Mediobanca SGR nonché l’acquisto di partecipazioni indirette qualificate in Fidi Toscana e nelle società di gestione del risparmio del Gruppo Generali, il tutto ai sensi della disciplina applicabile.

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